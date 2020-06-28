ترامب: لا نريد شخصا منخفض الذكاء مثل «جو» يتولى حكم أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الأمريكان لا يريدون شخصا «منخفض الذكاء» يتولى حكم أمريكا، بحسب فضائية «العربية».

وقال الرئيس الأمريكي، في تدوينة على «تويتر»، اليوم الأحد: «الأغلبية الصامتة، على قيد الحياة وبخير، سننتصر في هذه الانتخابات الكبيرة، لا أحد يريد شخصًا منخفض الذكاء مسؤولًا عن بلدنا، وبالتأكيد جو النائم، شخص منخفض الذكاء»، في إشارة إلى منافسه الأبرز حتى الآن جو بايدن.

وظهر على الساحة الأمريكية مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي عادة ما تكون ساحة صراع بين الديمقراطيين والجمهوريين الطامحين للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقام الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، وظهر حتى الآن 24 مرشحا، أبرزهم بالطبع الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الأبرز حاليا المرشح الديمقراطي المحتمل ونائب الرئيس السابق، جو بايدن.