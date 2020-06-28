محافظ الأقصر يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنطقة الكرنك

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمسجد الشيخ يوسف بمنطقة الكرنك بالأقصر، عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد.

شارك محافظ الأقصر، أبناء المحافظة في أداء صلاة المغرب بمسجد الشيخ يوسف، داعيا المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن أبناء الوطن، مناشدا أبناء المحافظة الحفاظ على تطبيق كافة التعليمات الصادرة وخاصة خلال الفترة الراهنة.

ومن جانبه، أشاد المحافظ، بمدى التزام المصلين داخل المساجد، وتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامات واصطحاب سجادة خاصة بالصلاة مع مراعاة مسافات التباعد بينهم.

جاء ذلك بحضور محمد عبد القادر خيرd نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح عثمان سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى المشرف على المشروعات بالمحافظة.