جامعة الإسكندرية: إنشاء منصة إلكترونية للتدريب ومركز للدعم الإحصائي

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة، خلال اجتماع بتقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لامتحانات طلاب المرحلة النهائية للعام الجامعي 2019/2020، ووافق على إصدار دليل إرشادي للإجراءات الاحترازية، وآخر لمتاحف الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على وكلاء الكليات بمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتكوين فرق للمتابعة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب مع التأكيد على توزيع المعقمات والمطهرات على كافة اللجان ومتابعة عمليات التعقيم للقاعات، المدرجات، والطرقات ودورات المياه، وتوزيع الكمامات على الطلاب، قياس درجات الحرارة بصفة منتظمة، وكذلك آلية التخلص من المخلفات بطريقة دورية مع مراعاة توفير حجرات للعزل في حالات الاشتباه.

ووافق المجلس على إنشاء المنصة الإلكترونية للتدريب بجامعة الإسكندرية بهدف تحقيق التكامل بين جميع مراكز التدريب بالجامعة من خلال منصة إلكترونية واحدة وفي إطار التطور في التعلم عن بعد.

وأشار النائب إلى تبني قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة مبادرة "فكرتك" للاستفادة من أفكار الشباب الجامعي وخدمة المجتمع المدني وتأهل 5 فرق من الجامعة بالتعاون مع كلية الهندسة.

ووافق المجلس على إنشاء مركز جامعة الإسكندرية للدعم الإحصائي كنشاط يتبع مركز خدمة المجتمع بالجامعة، الموافقة على ضم مركز اللغة الانجليزية إداريا لمركز خدمة المجتمع بالجامعة.

واستعرض المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتورة آلاء أبو الفتوح يوسف الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بعنوان "الوبائية الجزيئية وآليات مقاومة مضادات الميكروبات فى المكورات العنقودية من مناطق مختلفة في أفريقيا"، ومشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد الصبروت المدرس بكلية الزراعة بعنوان "دراسات جنيوميات بيئية زراعية وتصنيف جزئي للآفات المستعمرة من ذبابة الدروسوفيلا والحشرات المتغذية على الفواكة في مصر".