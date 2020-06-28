المغرب يسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11986 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 220 حالة.

كما لفتت إلى شفاء سبعة مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8730، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 627958 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.