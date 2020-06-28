المخابرات الأردنية تحبط عملا إرهابیا لاستهداف كنیسة ومحل تجاري

أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية، عملاً إرهابياً، لأربعة متهمين خططوا لاستهداف كنيسة ومحل تجاري في عمان بأسلحة رشاشة نصرة للتنظيم الإرهابي داعش، وقبض عليهم مطلع العام الجاري، حسبما كشفت وسائل إعلام أردنية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية على موقعها الإلكتروني اليوم، إن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالتسلل عبر الحدود الأردنية، إلا أن التشديد الأمني على تلك الحدود حال دون ذلك، مما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الاردنية.

ووفق الصحيفة، فإن العبوات الناسفة كان خيار المتهمين لتنفيذ العمل الإرهابي ضد ما استقروا عليه وهما الكنيسة ومحل بيع المشروبات الكحولية، إلا أن الصعوبة التي وجدوها في تصنيع تلك العبوات الناسفة دفعهم للتوجه إلى الأسلحة الرشاشة للتنفيذ.

وطبقا للصحيفة، باشرت محكمة أمن الدولة النظر بالقضية بعقد جلسة علنية للمتهمين برئاسة رئيسها العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين.

ويواجه المتهمون الأربعة تهمة الاشتراك في المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وثلاثة منهم يواجهون أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.