هونج كونج على جدول أعمال أعلى هيئة تشريعية صينية في اجتماعها اليوم ببكين

اجتمعت أعلى هيئة تشريعية صينية في بكين اليوم الأحد، لليوم الأول من مؤتمر يستمر ثلاثة أيام، من المتوقع أن يسرع من تمرير قانون جديد للأمن القومي لهونج كونج، قبل أن يختتم أعماله بعد غد الثلاثاء.



وأضافت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون إلى جدول أعمالها صباح اليوم الأحد، مع انعقاد الاجتماع، طبقا لما ذكره موقع "آي-كابل نيوز" الإخباري الذي يصدر في هونج كونج، نقلا عن مندوب هونج كونج في اللجنة، إيب كوك-هيم.



وفي الجلسة الأخيرة للجنة التي اختتمت في 20 يونيو الجاري، لم يدرج قانون الأمن القومي في جدول الأعمال الأصلي، لكن تم إضافته، مع انعقاد اللجنة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تتبع سريع لمسودة القانون، التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية وخارجية" بالمدينة،في الوقت المحدد للذكرى الـ23 لتسليم هونج كونج من بريطانيا إلى الصين في الأول من يوليو المقبل.



وتنص تفاصيل مشروع القانون، الصادرة أمس السبت من قبل لجنة الشؤون التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب على أن القانون سوف يحل محل القانون الأساسي (الوثيقة الدستورية لهونج كونج.



ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية عن النائب بالمجلس الوطني لنواب الشعب، ستانلي نيج، شاو-بي قوله إنه تمت مراجعة مشروع قانون الأمن القومي ومناقشته في مجموعات صغيرة.



وأضاف أن المناقشات اختتمت بـ"إجماع عام في الرأي" فيما يتعلق بمشروع القانون.



وكان استطلاع للرأي أجراه معهد بحوث الرأي العام قد أظهر أن 57 بالمئة من سكان هونج كونج يعارضون القانون.



وأظهر استطلاع للرأي جرى في وقت سابق من قبل صحيفة "مينج باو" أن 64 بالمئة من السكان يعارضونه، فيما حدد استطلاع للرأي أجراه الصحفيون بالمدينة المعارضة بـ98 بالمئة



ومن جهة أخرى، ألقي القبض على أكثر من 50 شخصا في هونج كونج اليوم الأحد خلال "مسيرة صامتة" احتجاجا على قانون الأمن القومي الوشيك الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدد الحريات المدنية في المدينة.



وقوبل المحتجون بحضور مكثف لشرطة مكافحة الشغب المسلحة أثناء تجمعهم في محطة مترو في منطقة كولون.



وأثناء محاولتهم السير على طول الرصيف إلى منطقة التسوق والترفيه مونج كوك، تم تطويق العديد منهم من جانب الشرطة، حيث تم القبض عليهم وتفتيشهم قبل تحميلهم في مركبات الشرطة. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 53 شخصا بتهمة "التجمع غير القانوني".



ولم تنجح الدعوات إلى مظاهرة ثانية في خليج كوزواي، حيث قام عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب بتغطية منطقة التسوق الشهيرة في هونج كونج.



وقال موقع "ستاند نيوز" الإخباري إنه من بين المعتقلين، اثنان من أعضاء المجالس المحلية وهما بين لام سيو بان وأندي تشوي شي-كين.



وغالبا ما يظهر مسؤولون محليون، معظمهم من المؤيدين للديمقراطية بعد فوزهم بشكل كاسح في انتخابات العام الماضي في الاحتجاجات للعمل كوسطاء لحفظ السلام بين المواطنين والشرطة.