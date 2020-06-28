ضياء السيد: سأبيع صالح جمعة فورا لو كنت مسئولا في الأهلي

أكد ضياء السيد، المدرب المعاون في جهاز المنتخب الوطني الأسبق خلال فترة تواجد بوب برادلي أنه كان سيقوم ببيع صالح جمعة، لاعب الأهلي إن كان مسئولا في الأحمر.

وقال السيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"لو كنت مسئولًا في الأهلي ؟ كنت سأقوم ببيع صالح جمعة فورًا، حتى لو كان البيع لنادي منافس".

وأضاف مدرب منتخب الشباب الأسبق :"لماذا أجعل نفسي تحت ضغوط بتواجده في النادي ؟ هو يتسبب في ضغط اقتصادي وإعلامي على الأهلي، ولا يوجد مبرر لذلك".

يُذكر أن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق خروج صالح جمعة من حساباته بشكل رسمي، مفضلًا رحيله عن الفريق.