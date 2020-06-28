رئيس «مياه سوهاج» يتفقد مواقع العمل للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

تفقد اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، اليوم الأحد، ديوان عام الشركة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع التشديد على ارتداء كافة العاملين للكمامات الواقية.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتي منها شراء 10 بوابات تعقيم إلكترونية، وتصنيع بوابتي لتعقيم جميع المترددين على جميع أفرع الشركة، كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وأفراد الأمن، بالإضافة إلى شراء أجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلي تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة.

وشدد رئيس مياه سوهاج، على منع دخول جميع المترددين على الشركة بدون كمامة مع الالتزام باستخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة وتطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل إلا في أضيق الحدود وبأقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والإبلاغ الفوري عند ظهور أية حالات إيجابية بمواقع العمل.