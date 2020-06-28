تبرئة ساحة وزيرين سابقين وناشر في بلغاريا بشأن خصخصة شركة كهرباء

قضت محكمة بتبرئة وزيرين سابقين في أول حكومة لرئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وشريك مجموعة إعلامية مختصة بأخبار الأعمال، منتقد للحكومة، اليوم الأحد، في محاكمة لبيع أصول حكومية لشركة "إي في إن" في عام 2011.



كان قد تم توجيه اتهامات لسيميون ديانكوف ، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، بالتأثير المزعوم على وكالة الخصخصة البلغارية في اختيارها للوساطة لبيع حصة متبقية تبلغ 33 بالمئة في شركة توزيع الكهرباء "إي في إن" عام 2011.



وتم خصخصة حصة الأغلبية بشركة الكهرباء عام 2007.



وتعرض إيفو بروكوبييف، الرئيس السابق لأكبر منظمة ضغط في قطاع الأعمال في بلغاريا، ولها حصص في مجالات الإعلام والمال والطاقة المتجددة، لاتهامات بالتحريض ومساعدة ديانكوف.



وتم محاكمة تريكو ترايكوف، وهو وزير اقتصاد سابق ، لعدم اشرافه على الصفقة. وسيستأنف الإدعاء في القرار.



ويصف الثلاثة الاتهامات بأنها "عبثية".



وينتقد بروكوبيف، الذي يمتلك صحيفة كابيتال، إلى جانب وسائل إعلامية أخرى، مرارا وتكرارا مسؤولين بلغاريين لعدم للالتزام بمكافحة الفساد ، وقال إن الإدعاء يعاقبه على المحتوى المنشور في وسائل الإعلام التي يمتلكها .