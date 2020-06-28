تقدم الرئيس الأيسلندي في النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

(د ب أ)

تشير النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في أيسلندا يوم السبت إلى أن الرئيس الحالي جودنى يوهانسون سيحتفظ بمنصبه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

وتظهر النتائج الأولية أن يوهانسون حصل على 90 بالمئة، في حين حصل منافسه الوحيد جودموندور فرانكلين جونسون على 9 بالمئة، وذلك بعد فرز نحو 10 آلاف من أصوات الناخبين.

وقال الرئيس يوهانسون إنه يشعر بالتواضع والامتنان، ولكنه حذر من أن ما تم فرزه من أصوات الناخبين مازال محدودا.

ويحق لنحو 252 ألف مواطن أيسلندي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ولكن من غير الواضح في هذه المرحلة كم عدد الأشخاص الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 10 من مساء السبت بالتوقيت المحلي لأيسلندا (2200 بتوقيت جرينتش).