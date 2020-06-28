 تعاون كيم كارداشيان مع «كوتي» لمستحضرات التجميل يواجه عقبة قانونية - بوابة الشروق
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تعاون كيم كارداشيان مع «كوتي» لمستحضرات التجميل يواجه عقبة قانونية

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 8:38 م
ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد، أن الشريك التجاري لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان ويست، في خط التجميل الخاص بها، قد فاز بأمر من المحكمة، يحظر بصورة مؤقتة، قيام النجمة المعروفة بمشاركة الأسرار التجارية في الاتفاق المبرم بينهما، أثناء سعيها للحصول على حصة بيع من شركة "كوتي" المنافسة لمستحضرات التجميل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن شركة "سيد بيوتي"، شريكة كارداشيان ويست، قولها في دعوى قضائية، إن شركة "كوتي" ستحصل على "ميزة تنافسية غير عادلة" من خلال الوصول إلى "معلومات شديدة الحساسية وسرية للغاية" خاصة بشركة "سيد بيوتي" التي تتخذ من أوكسنارد في كاليفورنيا مقرا لها.

يشار إلى أن "سيد بيوتي" عادة مع تقيم شراكة مع المشاهير لتطوير علامات تجارية لخطوط التجميل، وتقوم بتصنيع منتجاتها.

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