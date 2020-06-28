7 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان الديناميكا بالشرقية

توافد آلاف الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة بالشرقية، شعبة علمي رياضة، صباح اليوم الأحد، على لجان الامتحان بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ في اليوم الثالث للامتحانات، والذي يشهد امتحان مادة الديناميكا، ويؤديها نحو 7 آلاف طالب وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالشرقية هذا العام 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وكان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.