محافظ مطروح: زوار الساحل الشمالي مسموح لهم بنزول الشواطئ شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية

ناشد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرى الساحل الشمالي بالالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا، التي حددتها الحكومة.

وشدد في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، على الالتزام بمواعيد غلق المنشآت والمحال التجارية داخل القرى السياحية بالساحل الشمالي وارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن زوار تلك القرى مسموح لهم بنزول الشواطئ بشرط الالتزام بالضوابط وجميع الاحتياطات الوقائية اللازمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي فى العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.