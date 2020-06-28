روحاني: اقتصاد البلاد يتعرض لضغوط قصوى

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن اقتصاد بلاده "يتعرض لضغوط قصوى"، وذلك في ظل العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة وتداعيات جائحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عنه القول: "في ظل الظروف التي يتعرض له اقتصاد البلاد من ضغوط قصوى وتفشي جائحة كورونا عالميا، فإن أداء مختلف القطاعات كان ممتازا".

وقال: "نعيش اليوم ظروفا صعبة وخطرة، حيث لم يشهد العالم مثل هذا التأثير الكبير على الاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية والعلاقات الدولية".

وأضاف: "يرى الجميع أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة، والتي لا تعاني من عقوبات كتلك المفروضة على إيران، تعاني من تفشي كورونا، حيث ازداد مستوى البطالة بمقدار 25% في الولايات المتحدة، وتراجع الإنتاج القومي لها ولمعظم الدول الصناعية, وانخفضت صادرات غالبية هذه الدول خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 25%".

واستدرك: "أما نحن كبلد يعاني من المرض والعقوبات، فلم نقترض من البنك المركزي خلال السنتين الماضيتين، ولن نحتاج لذلك حتى نهاية العام الحالي".