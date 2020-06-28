هونج كونج على جدول أعمال أعلى هيئة تشريعية صينية في اجتماعها اليوم

اجتمعت أعلى هيئة تشريعية صينية في بكين اليوم الأحد، لليوم الأول من مؤتمر يستمر ثلاثة أيام، من المتوقع أن يسرع من تمرير قانون جديد للأمن القومي لهونج كونج، قبل أن يختتم أعماله بعد غد الثلاثاء.



وأضافت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون إلى جدول أعمالها صباح اليوم الأحد، مع انعقاد الاجتماع، طبقا لما ذكره موقع "آي-كابل نيوز" الإخباري الذي يصدر في هونج كونج، نقلا عن مندوب هونج كونج في اللجنة، إيب كوك-هيم.



وفي الجلسة الأخيرة للجنة التي اختتمت في 20 يونيو الجاري، لم يدرج قانون الأمن القومي في جدول الأعمال الأصلي، لكن تم إضافته، مع انعقاد اللجنة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تتبع سريع لمسودة القانون، التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد "التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية وخارجية" بالمدينة،في الوقت المحدد للذكرى الـ23 لتسليم هونج كونج من بريطانيا إلى الصين في الأول من يوليو المقبل.



وتنص تفاصيل مشروع القانون، الصادرة أمس السبت من قبل لجنة الشؤون التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب على أن القانون سوف يحل محل القانون الأساسي (الوثيقة الدستورية لهونج كونج).