وزير الخارجية الألماني: ثمة حاجة ملحة للتحرك لتحسين العلاقات مع واشنطن

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن اعتقاده بأنه ثمة "حاجة ملحة للتحرك" من أجل تحسين العلاقات المتداعية بشدة مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن العلاقات "عبر الأطلسي مهمة للغاية وستظل مهمة ونحن نعمل أيضا من أجل أن يكون لها مستقبل، لكنها على هذا النحو الذي هي عليه الآن، لم تعد تلبي التطلعات التي يعول عليها الطرفان من هذه العلاقات".

وحذر ماس من الاعتقاد بأن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتحسن تلقائيا في حال فشل محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الرابع من نوفمبر المقبل، "وكل من يعتقد أن كل شيء سيعود كما كان مع قدوم رئيس من الحزب الديمقراطي، يهون من شأن التغييرات الهيكلية".

يُذكر أن علاقات الولايات المتحدة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي تدهورت على نحو كبير منذ تولي الرئيس ترامب مهام منصبه قبل ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقد أعلن ترامب مؤخرا اعتزامه سحب نحو 10 آلاف جندي أمريكي من نحو 35 ألف جندي متمركزين في ألمانيا، ثاني أكبر قاعدة خارجية للقوات الأمريكية بعد اليابان، وذلك ردا على عدم وصول النفقات العسكرية الألمانية إلى هدف الـ2% من إجمالي الناتج المحلي الذي حدده حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدوله الأعضاء.

كما أن هناك خلافا بين برلين وواشنطن بسبب تفوق الميزان التجاري لصالح ألمانيا، وبالإضافة إلى ذلك تعارض واشنطن مشروع خط نورد ستريم 2 لتوصيل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وقد ردت واشنطن على هذا المشروع بفرض عقوبات ومن المنتظر أن يتم تشديد هذه العقوبات.