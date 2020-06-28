رومينيجه: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

كال كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، المديح للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري، بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الألماني لهذا الموسم.

وقال رومينيجه في تصريحات للموقع الرسمي لبايرن: «تسجيل 34 هدفًا خلال موسم في الدوري الألماني يعد إنجازًا مذهلًا، فقط جيرد مولر سجل المزيد من الأهداف في موسم واحد».

وأضاف: «أوجه التهاني والشكر الجزيل لروبرت ليفاندوفسكي، إنه أفضل مهاجم في العالم».

من جانبه قال ليفاندوفسكي: «أنا راضِ جدًا عن تسجيلي 34 هدفًا، ولكن بالطبع أشكر زملائي في الفريق الذين ساعدوني على الوصول إلى هذا العدد من الأهداف».

وتوج ليفاندوفسكي بجائزة هداف البوندسليجا هذا الموسم، برصيد 34 هدفا، متفوقًا على المهاجم الألماني تيمو فيرنر، نجم لايبزيج، الذي سجل 28 هدفًا.

وحصل ليفاندوفسكي على جائزة هداف الدوري الألماني للمرة الخامسة في مسيرته، بعد حصوله عليها في 4 مرات سابقة، ولا يتفوق عليه سوى جيرد مولر الذي حصد الجائزة 7 مرات.

ونجح ليفاندوفسكي في التسجيل خلال 25 مباراة من أصل 31 شارك بهم في الوندسليجا هذا الموسم.

كما أضاف رقمًا قياسيًا آخر إلى سجله، بعدما وصل إلى 236 هدفًا يحتل بهم المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الألماني عبر التاريخ، وهو أفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة.