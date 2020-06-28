حبس المتهمين في واقعة الترويج للغش الجماعي لطلاب الثانوية بأسيوط

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أمر مدير نيابة البداري حبس طالبين من مركز البداري أربعة أيام على ذمة التحقيقات لترويجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتس آب للغش الجماعي لطلاب الثانوية العامة.

وكانت مباحث الإنترنت بقيادة المقدم محمد محمود رئيس فرع مباحث الإنترنت بجنوب الصعيد كشفت عرض المدعو "أبانوب .ن"، طالب بكلية الآداب ومقيم البداري، سماعات الغش الجماعي لطلاب الثانوية العامة عبر صفحة التواصل الاجتماعي وعقب تقنين الإجرءات ومتابعة تعاملات البيع والشراء بين صاحب الصفحة وعدد من المواطنين.

تم تقنين التحريات وإخطار المقدم محمود بدوي رئيس مباحث البداري، الذي ضبط المتهم وبحوزته عدد من سماعات الغش التي يستخدمها طلاب الثانوية العامة.

وفي نفس السياق كشفت تحريات مباحث الإنترنت بجنوب الصعيد إنشاء المدعو "عطية .م"، طالب بكلية التربية الرياضية، ومقيم بالبداري، جروب على "الواتس آب" لترويج الغش الجماعي مقابل الحصول على مبلغ مالي من أولياء أمور الطلاب.

وكشفت التحريات أن المتهم يضيف الشخص الذي يريد الغش بالثانوية العامة ضمن أعضاء الجروب عقب الحصول على مبلغ مالي، ونشر الامتحان عقب الحصول عليه بمعرفة بعض الأشخاص الذين داخل إحدى اللجان.

تم استئذان النيابة العامة، وألقت قوات الأمن بالبداري االقبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.