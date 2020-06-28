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الكويت: إصابة 31 رياضيا بفيروس كورونا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 10:11 ص

أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، إصابة 31 ياضيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تعود فيه الحياة، اليوم الأحد، للرياضة الكويتية مع بدء تدريبات الألعاب الفردية والجماعية، تمهيدا لاستئناف المسابقات يوم 13 سبتمبر المقبل، بعد فترة إيقاف استمرت نحو 4 أشهر.

وأوضحت هيئة الرياضة الكويتية، في بيان اليوم، أنه تم حتى الآن اجراء 714 مسحة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جاء منها 645 حالة سلبية، و31 حالة إيجابية، و38 حالة غير واضحة، سيتم إعادتها مرة أخرى بعد 3 أيام.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية، قد أصدرت بيانا للهيئات الرياضية الكويتية، تخطرها بعدم السماح لأي لاعب أو إداري أو مدرب بالدخول والمشاركة في التدريبات، إلا بعد الفحص والاطلاع على الرسالة المرسلة لهاتفه من قبل وزارة الصحة الكويتية؛ للتأكد من سلامة نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتة إلى أن الرسائل تبدأ من تاريخ 22 يونيو الجاري وما بعده.

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