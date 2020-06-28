عضوة «تعليم النواب»: تسريب امتحانات الثانوية العامة انتهى

قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ماجدة نصر، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرة إلى أن مستوى امتحاني اللغة العربية والإنجليزية الذي أداهم الطلاب الأيام الماضية كان جيدا.

وأضافت نصر، لـ"الشروق"، أن إجراءات التعقيم داخل المدارس وغيرها من الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية الطلاب لم يكن بها شكوى حتى الآن، مضيفة: "الشكوى الأساسية كانت من تكدس أولياء الأمور أمام اللجان في اليوم الأول لإجراء الامتحان، ثم قلت في الامتحان الثاني، خاصة في ظل عدم ارتداء أولياء الأمور الكمامات أثناء تواجدهم أمام المدارس".

وأشارت إلى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة انتهى بشكل كامل ولم يعد يحدث أي نوع منه هذا العام، موضحة أن ما يحدث من تداول لبعض صفحات الامتحان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان يعتبر غش باستخدام أدوات حديثة يتم اكتشافها، متابعة: "في اليوم الأول تم ضبط 8 حالات غش واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم".

وأوضحت أن أعضاء اللجنة على تواصل مستمر مع بعضهم في مجموعات عبر تطبيق الواتساب، ورئيس اللجنة سامي هاشم يتواصل عن بعد بشكل مستمر مع غرفة عمليات متابعة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

ولفتت إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت نجاحا كبيرا فى التنظيم، خاصة فى ظل التخوفات التى أثيرت بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفة: "الأمور تسير بشكل طبيعي وغالبية أولياء الأمور والطلاب تقبلوا عملية الامتحانات من جميع النواحي في ظل التنظيم الجيد الذى شهدته امتحانات الثانوية العامة، وأزالت مخاوفهم".

وكان رئيس امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي، أكد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب، ومنها تعقيم اللجان يوميا قبل دخول الامتحان وبعده الانتهاء منه، وتسليم الطلاب كمامات وغطاء أحذية، ومع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية علي جميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

ووجه بتوفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب قبل دخول اللجان مع الحرص على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان، والتأكد من استلامهم أدوات التعقيم، مع قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول اللجنة.

ووجه بضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان، مؤكدا عرض الطالب الذي تستدعي حالته الصحية على المسئول الصحي بالمدرسة للحفاظ على حقوق الطالب، فضلا عن تنسيق رئيس اللجنة مع الجهات المعنية؛ لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.