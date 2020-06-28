محافظ المنوفية يتفقد معهد الشهداء الديني للإطمئنان علي سير امتحانات الثانوية الأزهرية

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لمعهد الشهداء الديني الإعدادي الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية، وكذا الوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة وجاهزية اللجان داخل المعهد، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات كورونا حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.



ورافقه خلال الجولة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، ومجدي رياض رئيس مدينة الشهداء، والشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية.



واطمأن المحافظ من رئيس اللجنة علي استقرار عملية أداء الامتحان، والتأكيد على توافر بوابات التعقيم والممرات المخصصة للطلبة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.



وشدد المحافظ، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم داخل وخارج اللجان وقبل وبعد أداء الامتحان، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأحد الامتحان في مادة الحديث الشريف.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية الشيخ عبد العزيز النجار، أن معهد الشهداء الديني به 99 طالبًا علميًا و44 طالبًا أدبيًا، وأن عدد اللجان على مستوي المحافظة بلغ 25 لجنة امتحانية بـ12 طالبًا في كل لجنة مع مراعاة المسافات البينية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 4342 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات مع التعامل الفوري مع أي طوارئ فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.