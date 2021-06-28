مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة تفاعلية حول مقبرة «سن نجم»

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، بالتعاون مع قسم الآثار والحضارة التابع لكلية الآداب بجامعة حلوان، محاضرة بعنوان مقبرة «سن نجم»، يُلقيها الدكتور أحمد يونس محمد مدرس المصريات بقسم الآثار والحضارة التابع لكلية الآداب بجامعة حلوان، وذلك يوم الأربعاء المقبل، عبر صفحة متحف الآثار.

وقال الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بالمكتبة، إن المحاضرة تلقي الضوء على مقبرة طيبية في منطقة دير المدينة على الضفة الغربية بطيبة، إذ تنتمي لخادم في دار الحق يُدعى "سن نجم"، الذي عاش في عهدي كل من الملك "سيتي الأول" والملك "رمسيس الثاني"، واسمه يعنى "الأخ الجميل أو اللطيف"، وتم اكتشاف المقبرة على يد ماسبيرو، وقام بنشرها برويير عام 1959.