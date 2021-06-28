وزير النقل: تكلفة تطوير طريق القاهرة- أسوان الغربي تبلغ 26 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن طريق القاهرة- أسوان الغربي يبلغ طوله نحو 1155 كيبلومترًا بتكلفة تصل إلى 26 مليار جنيه، موضحًا أنه يصل إلى الحدود الدولية الجنوبية عند السودان ليكون كخطوة للربط مع القارة الإفريقية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، أنه تم الناتهاء من 230 كيومتر من طريق القاهرة المنيا، ذاكرًا أن المشروع القومي للطرق يشمل 7 آلاف كيلومتر تم الانتهاء من 4500 كيلومتر منها حتى الآن.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من باقي المشروع بحلول 30 يونيه المقبل، لافتًا إلى إنشاء نحو 23 ألفًا و500 كيلومتر أخرين بجانب إعادة تأهيل 9600 كيلومتر من الطرق القديمة.

وأشار إلى تصميم الطرق الجديدة بخرسانة قوية لمنع حوادث الطرق ولتتحمل النقل الثقيل، مؤكدًا أن تكلفة المشروع القومي للطرق الذي يبلغ 30 ألف كيلومتر وتأهيل الـ 9600 كيلومتر طرق تصل إإلى 150 مليار جنيه.

وعن طرح الطرق المصرية على شركات استثمارية لتتولى إنشائها، أكد أن الطرق الاستثمارية لم تثبت نجاحها باالتجربة، لهذا فهي غير مطروحة في مصر.

ولفت إلى الانتهاء من توسعة الطريق الدائري بـ 7 حارات سيكون خلال 30 يونيه المقبل، فضلًا عن الانتهاء من توسعة كوبري المنيب بـ 8 حارات خلال الـ30 من أغسطس، مشيرًا إلى أن الدائري يضم 147 عملًا صناعيًا.