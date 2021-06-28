ديوكوفيتش يتأهل للدور الثاني ببطولة ويمبلدون على حساب جاك درابر

تقدم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم أول خطوة على طريق الحفاظ على لقب بطولة ويمبلدون للتنس، حيث تأهل إلى الدور الثاني بفوزه على البريطاني الشاب جاك درابر 4 / 6 و6 / 1 و6 / 2 و6 / 2 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن التوقعات تشير منذ فترة إلى أن درابر (19 عاما) في طريقه نحو أن يصبح نجما بارزا، وقد استعرض اللاعب جدارته بذلك عندما فاز بالمجموعة الأولى من مباراته أمام ديوكوفيتش.

وأصبح درابر أول لاعب يفوز بمجموعة أمام ديوكوفيتش في الدور الأول لبطولة ويمبلدون خلال 11 عاما.

لكن ديوكوفيتش استعاد توازنه وفرض تفوقه في الوقت المناسب ليحسم المباراة وبطاقة التأهل خلال ساعتين، وذلك على الملعب الرئيسي المسقوف الذي سمح بإقامة المباراة رغم هطول الأمطار التي تسببت اليوم في تأجيل بدء العديد من المباريات في افتتاح منافسات البطولة، التي ألغيت نسخة العام الماضي منها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.