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عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد مواطنًا تونسيًا مصابًا بفيروس كورونا وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى ابن الجزار بالقيروان؛ بسبب النقص الحاد في الأكسجين.

وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى، واصفة الموقف بأنه «كارثي».

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، تسجيل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في تونس منذ بداية انتشار الجائحةفي مارس 2020.

وأضافت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت 90 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 14 ألف وفاة.