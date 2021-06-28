وزير الخارجية الأردني يبحث مع عدد من نظرائه العرب والأجانب جهود حل الأزمات الإقليمية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ، مع وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والمغرب ولبنان وتركيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والنرويج والسويد وبلجيكا واليونان والدنمارك ، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إضافة إلى الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.

وأكد الصفدي في محادثاته مع نظرائه على هامش الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي والاجتماع الوزاري حول سوريا، اليوم الأثنين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية ،ضرورة العمل على إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة، مشددا على ضرورة توفير الدعم الكافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من الاستمرار بدورها ومهامها وفق تكليفها الأممي.

وأوضح ضرورة تكاتف الجهود المشتركة للوصول إلى حل سياسي في سوريا، بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، ويعيد لها الأمن والاستقرار، ويخلصها من الإرهاب، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها، ويوجد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين،مشددا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السوريين، وتوفير الدعم اللازم للدول والمجتمعات المستضيفة لهم ولمنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وأضاف الصفدي خلال محادثاته مؤكدا على ضرورة دعم الحكومة العراقية في جهودها في تثبيت الأمن والاستقرار، وترسيخ النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق على الإرهاب.