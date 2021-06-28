المنسي قنديل: الرواية التاريخية وثيقة تفسر العصر وتسد الثغرات

قال الكاتب الدكتور محمد المنسي قنديل، إن إعادة كتابة التاريخ عملية صعبة في الكتابة، وأن التاريخ الموجود في مقرراتنا الدراسية مُريح بكل ما يحمله من انتصارات وبطولات، لكن التاريخ المكتوب في الكتب المختلفة لكتابنا مُزعج.

وأضاف أن أهمية الرواية التاريخية تكمن في كونها وثيقة تفسر العصر وتسد الثغرات وتعطي نظرة مختلفة عن الصورة السائدة والمكتوبة في الصحافة والإعلام والمناهج التعليمية.

وتابع: الناشر إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، كان يحلم بنشر كتاب مبسط يروي تاريخ مصر، وأنه حين فكر في كتابة هذا المشروع الطموح وجد أن محتوى الكتاب سيكون مؤلم مليء بالانكسارات ومن الأفضل له أن لا يُكتب.

وأوضح، خلال كلمته في أولى لقاءات الصالون الثقافي "في الديوان"، الأحد بمشاركة الروائية الدكتورة ريم بسيوني، أن لجوء الكُتاب للكتابة عن التاريخ وتركيب الوقائع القديمة كما يتراءى لهم، بعيدًا عن العصر الحديث بكل تعقيداته ومغريات الكتابة عنه له أكثر من سبب منها: أخذ التاريخ كقناع لقص ما يحدث في الواقع بعيدًا عن استبداد السلطة الحاكمة والهروب من رقابة المنع، وعمل اسقاط رمزي عن ما يحدث في عصره.

وتابع: "الكتابة التاريخية وثيقة، وتاريخنا مليئ بالفجوات والوقائع الغامضة، وكُتّاب التاريخ يبذلوا مجهودًا كبيرًا لسد هذه الفجوات وملئ الفرغات الموجودة، ونحن في بلد لا يوجد فيه وثائق، كل الوثائق مطوية ومخفية وموضوعة في ملفات لا نعلم عنها شيئًا، ومحاولاتنا للكتابة هي في حقيقتها وسيلة لتبين ما هو غامض، وتفسير لكل الأشياء المخفية عنا، ولذا فمعظم الروايات التاريخية هي وثيقة على عصر معين".

وأشار صاحب "وقائع عربية"، إلى أن العالم المتقدم يضع في المناهج الدراسية وجهان مختلفان للوقائع التاريخية يحملان شهادات متعددة ويترك للطالب فرصة الفهم ومحاولة استشفاف الحقيقة من بينهم، بينما في مناهج التعليم العربي يوضع حقيقة واحدة أمام الطالب وعليه حفظها.

وحكى المنسي قنديل أنه عندما عاد إلى القرية التي كتب عنها في "طبيب أرياف" وجدها تختلف تمامًا عما عايشه فيها من قبل، على صعيد المباني وحتى طباع أهلها وطريقة معيشتهم، والمشهد الساحر الذي سكن ذهنه من قبل حيث خروج الفلاحين للزراعة مع أول ضوء للفجر بهدف ري الأرض قبل سطوع الشمس، مشيراً إلى أن المظهر تغير ولكن المشاكل بقيت قائمة، وهو ما يؤكد أن الرواية التاريخية توثق للأثر الذي كان ولم يعد له وجود بعد فترة من الزمن.