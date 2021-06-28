تغريم رجلين عاريين خرقا قواعد الإغلاق في استراليا

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ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجلين لخرقهما قواعد الإغلاق في ولاية نيو ساوث ويلز يوم الأحد عندما كانت خدمات الطوارئ تعمل على إنقاذهما من متنزه وطني.

وقال ميك فولر مفوض شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الرجلين كانا يحصلان على حمام شمس وهما عاريين على الشاطئ.

وتابع فولر: "لقد أفزعهما أحد الغزلان، وركضا في غابة المتنزه وضلا طريقهما داخله".

وأضاف: "لم يستلزم الأمر فقط حصولهما على المساعدة من خدمة الطوارئ الحكومية والشرطة لإنقاذهما، لكن تم تغريم كل منهما أيضا غرامة بقيمة 1000 دولار-أسترالي".

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إنه تم إنقاذ الرجلين من متنزه رويال ناشونال بارك، جنوبي سيدني مباشرة، مساء الأحد.

وأضافت الشرطة إنهما كانا من بين 44 شخصا صدر بحقهم غرامة قدرها ألف دولار أسترالي (760 دولارا أمريكيا) يوم الأحد.

يشار إلى أن السلطات الأسترالية فرضت أوامر بالبقاء في المنزل داخل سيدني والمناطق المحيطة بها يوم السبت لمدة أسبوعين بشكل أولي لوقف انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وسجلت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز 18 حالة محلية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية،كما يخضع ما إجماليه 88 مريضا للعلاج في الولاية.

وسجلت استراليا حوالي 30 ألف حالة إصابة و 900 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.