مدير تعليم الفيوم يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات

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تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورئيس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، سير امتحانات الدبلومات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية على تواصل مستمر بجميع اللجان على مستوى المحافظة لتلقي كافة الشكاوى وتذليل كافة المعوقات والسلبيات أمام الطلاب في الامتحانات، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

وأضاف أنه يتم تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة و سرعة.

وشدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمدارس حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين داخل اللجان.

وأشار وكيل الوزارة، إلى متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة، وخطوط السير حتى وصولها إلى اللجان الامتحانية على مستوى محافظة الفيوم.