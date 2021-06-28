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وزير الداخلية اللبناني: خائف من الأسوأ

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 9:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 9:02 ص

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، إنه يخشى من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر.

وأوضح فهمي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الاثنين، أنه كان قد نبه منذ مارس الماضي إلى تدهور الوضع الأمني المجتمعي، "وتعرضنا حينها لهجمات وحملات، وتبين أنني كنت محقا، اليوم هناك خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر؛ لأن هناك الكثير من الناس الجائعين، وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم".

وحذر وزير الداخلية من أنه "ما دام الوضع على ما هو عليه؛ فستزداد الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة".

وأكد فهمي "إننا سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وبات الهاجس الأمني أبرز ما يؤرق اللبنانيين الغارقين أصلا في مشكلاتهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية واستمرار تراجع الليرة مقابل الدولار؛ فبعدما ظل الوضع ممسوكا إلى حد كبير في الأشهر الماضية، تسارعت التطورات والمستجدات في الأيام الماضية التي توحي باتجاه البلد إلى الفوضى مع تفاقم عمليات السطو والسلب.


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