المجلس الوزاري الخاص بكورونا في إسرائيل يقرر عدم فرض المزيد من القيود

قرر المجلس الوزاري الخاص بمتابعة ملف كورونا في إسرائيل الليلة الماضية، عدم فرض المزيد من القيود الصحية في هذه المرحلة.

وخلال أول جلسة له بتشكيلته الجديدة، أكد المجلس، بحسب هيئة البث الإسرائيلي، أن الهدف حاليا هو توفير أقصى قدر من الحماية للمواطنين من تفشي السلالة الهندية، مع عدم المس قدر الإمكان بمجريات الحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة في إسرائيل أعلنت الجمعة إعادة إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات الكبيرة، إثر تردي الوضع الوبائي.

وتقرر إلزام كل مسافر إسرائيلي يبلغ من العمر ما يزيد عن 16 عاما في مطار بن جوريون الدولي باستيفاء تصريح قبل المغادرة، يتضمن التزامه بعدم السفر إلى أي من الدول التي تنص الأنظمة الخاصة بمغادرة إسرائيل على حظر السفر إليها (أو تصريح يفيد بجواز سفره بموجب الحالات الاستثنائية المنصوص عليها ضمن الأنظمة).

كما ستلتزم شركات الطيران بعدم السماح لأي مسافر بالصعود إلى الطائرة إذا لم يقدم مثل هذا التصريح. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.