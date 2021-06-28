موسمياني يكشف عن أصعب المباريات فى دوري الأبطال هذا الموسم

كشف بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلي عن أصعب مباراة فى مشوار الأهلي فى بطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الترجي ذهابا وإيابا 4-0 ليلاقي كايزر تشيفز فى النهائي.

وحول أصعب اللحظات فى البطولة قال موسيماني فى حوار لموقع الأهلي الرسمي :لم يكن الأمر سهلا في جميع المباريات التي خضناها في دوري الأبطال، ففي أول مباراة لنا أمام سونيديب في النيجر، كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية، وأرضية الملعب سيئة، لذلك فمن المهم للغاية أن تذهب إلى هناك وأنت لديك العقلية للتعامل مع مثل هذه الظروف.

واضاف موسمياني : بعد مباراة سونيديب جاء دور المجموعات ومواجهة سيمبا التنزاني، وأعتقد أنها أيضا كانت مواجهة غاية في الصعوبة بعدما سمحوا لخمسين ألف مشجع بحضور اللقاء، وخضنا المباراة في الساعة الثانية ظهرا، وفي درجة حرارة مرتفعة، ولهذا كانت الظروف صعبة للغاية، وإذا ما نظرت للصور أو الفيديوهات التي صورت لاستعدادنا قبل اللقاء، ستدرك أن الوضع كان صعبا هناك، مثلما حدث في السودان عند مواجهة المريخ، فقد قمنا فقط بتدريبات خفيفة؛ نظرا لجفاف أرضية الملعب السيئة، كذلك كانت الأمور صعبة أيضا أمام ما ميلودي صن داونز، حيث توجب علينا الحفاظ على تقدمنا بهدفين في لقاء الذهاب، والحمد لله أننا سجلنا مبكرا في لقاء العودة، مما سهل نسبيا من مهمتنا هناك، لكن واجهتنا صعوبات كثيرة بسبب الرحلة الطويلة، بالإضافة إلى ضغط المباريات الكبير الذي تعرضنا له قبل مواجهة صن داونز، حيث واجهنا الزمالك في منتصف الأسبوع قبل لقاء الذهاب، لذلك لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا، وعموما لابد أن أشدد على أننا بذلنا مجهودا كبيرا للغاية للوصول إلى النهائي.