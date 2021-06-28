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وزير الأوقاف: السيسي أنقذ مصر من يد الجماعة الإرهابية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 11:47 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 11:47 م

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيها: "تحية عظيمة للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفه إنقاذًا لمصر وشعبها العظيم من يد جماعة الإخوان الإرهابية المتاجرة بالدِّين والطريق المظلم التي أرادت جر الشعب المصري إليه ".

ووجه - وزير الأوقاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - التحية للقوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصري العظيم الذي التف خلف قائده الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا "نفخر بما تحقق على يد هذا القائد الحكيم من إنجازات متعددة في مختلف المجالات".

وأوضح وزير الأوقاف: "أننا يجب أن نكون أكثر صلابة من أي وقت مضى في مواجهة الإرهاب والتحديات وفلول وأذناب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جهة وفي مواصلة مسيرة البناء والتعمير من جهة أخرى".

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