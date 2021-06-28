حزب الله يدين الهجمات الأمريكية على الحدود العراقية السورية

أدان حزب الله اللبناني في بيان اليوم الإثنين الهجمات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية على الحدود العراقية السورية وأدت إلى مقتل عدد من الأشخاص.

وأكّد الحزب أن "ما قامت به الطائرات الحربية الأمريكية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين، لإضعاف قدراتهما في مقاومة جماعات الإرهاب والتكفير".

وأشار الحزب إلى أن " كل الغارات الأمريكية ستزيد الشعب العراقي إصراراً على حقه في تحرير بلده والدفاع عن شعبه ومجاهديه"، مشدداً على "أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والأمن قبل طرد القوات الأمريكية المحتلة من أرض البلدين".

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت غارات جوية على مناطق حدودية بين سورية والعراق استهدفت ما وصفته بميليشيات مدعومة من إيران في كل من البلدين.