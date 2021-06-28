لجنة إيراد النهر: إدارة ديناميكية للمنظومة المائية تتعامل مع كل سيناريوهات الفيضان المقبل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، والتي تتزامن مع بداية العام المائي القادم؛ بهدف تلبية كل الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين.

وقال الدكتور عبد العاطى، في بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، اليوم الاثنين، إن لجنة إيراد النهر في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.

كما أكد ضرورة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية؛ بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.