كارتيرون: توسيع فارق صدارة الدوري يضع الأهلي تحت الضغط

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن فارق النقاط سيضع النادي الأهلي تحت ضغط كبير خلال مبارياته بالدوري الممتاز.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على مصر المقاصة بهدف دون رد، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة 27 للدوري.

وقال كارتيرون عقب مباراة المقاصة: «الزمالك في المركز الأول وبفارق 20 نقطة عن الأهلي وهو الأمر الذي سيجعله في ضغط شديد لأنه سيحرص على حصد أكبر عدد من النقاط».

وأضاف: «أعتقد أن الحديث حاليا عن المنافسة غير منطقي خاصة في ظل الظروف التي نعيشها».

وعن مباراة مصر المقاصة .. أجاب: «غير راضي عن الشوط الثاني ولكن الأول قدمنا أداء مميز وكنت أتمنى أن نسجل هدفا ثانيا».

وانتقل كارتيرون للحديث عن غياب يوسف أوباما أحد مفاتيح اللعب: «سنحاول توفير اللاعب البديل له خلال الفترة القادمة».

وأتم تصريحاته: «غزل المحلة فريق فاز على الزمالك في مباراة الدور الأول وسنبدأ التحضير جيدا للمباراة لتوسيع الفارق أكثر مع الأهلي».