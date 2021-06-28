قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق تناولت المواضيع السياسية وقضايا المنطقة، لافتًا إلى مناقشة القضية الفلسطينية بعدما شهدته من أوضاع أخيرة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي، الدكتور مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أشادا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الوصول إلى اتفاق التهدئة ما بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وذكر أن العالم أشاد بالتدخل المصري الفعال والفوري في أحداث غزة الأخيرة، فضلًا عن أدوات وتاريخ مصر والأردن الطويل بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن سياسة مصر ثابتة تمامًا بالنسبة لأي قضية سياسية للدول الأخرى.

وأوضح متحدث الرئاسة أن مصر مع الدولة الوطنية ومفاهيمها وأركانها ومؤسساتها كالحكومة المركزية والجيش الوطني، دون وجود للمليشيات أو الأسلحة غير المنضبطة والتنظيمات المسلحة والإرهابية، منوهًا إلى أنها تأكل من مساحة الدولة الوطنية وتهدر مقدرات الشعوب والموارد الخاصة بأي دولة.

وأشار إلى أن سياسة مصر ترتبط بتفعيل إرادة الشعوب وإقامة حكومات مركزية وانتخابات ديمقراطية وجيش موحد قوي وطني نظامي بعيدًا عن المليشيات، قائلًا إن المسؤولية تقع على الدولة الوطنية بمفهومها في المقام الأول.

ولفت «راضي» إلى دور الرئيس السيسي في ليبيا من إعلان الخطوط الحمراء العام الماضي، مختتمًا أن تلك الخطوط منحت دفعة كبيرة للعمل السياسي في ليبيا، وصولًا إلى التسوية والاستحقاق الانتخابي في ديسمبر.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.