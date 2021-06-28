الوزير: حال النقل النهري أسوأ مقارنة بـ40 عاما ماضية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن حال السكك الحديد والأنفاق أفضل مقارنة بـ40 عامًا ماضية، مشيرًا إلى أن حال النقل النهري أسوأ وأقل مقارنة بـ40 عامًا ماضية.

وأضاف الوزير، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التركيز خلال الـ40 عامًا الماضية ارتبط بالنقل في الطرق البرية والبحرية والجوية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت العمل الآن على خطة لتطوير النقل النهري تشمل 3 محاور.

وذكر أن الخطة تشمل التكريك والتنظيف والتعميق والتطهير لنهر النيل، إضافة إلى تنفيذ موانئ نهرية محترمة تليق بالمجرى المائي، قائلًا إن النقل النهري سيشهد نهضة كبيرة خلال عامين.

وأشار وزير النقل إلى تغيير القانون الخاص بالنقل النهري بالكامل لتقوية المنظومة، متابعًا: «مستقبلنا في النقل النهري والسكك الحديد لتخفيف الضغط عن الطرق».

وذكر أن الرئيس وجه بتكريك النيل وإعادته مرة أخرى إلى شكله السابق بعرضه الكامل دون تعديات، معلنًا التعاقد على إنشاء مركز تحكم رئيسي بالقاهرة لتتبع المراكب السياحية والمواطنين والنقل النهري.