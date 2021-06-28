 المؤبد لمتهم بالاستيلاء على أدوية بـ 4 ملايين جنيه من مستشفى أطفال مصر - بوابة الشروق
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المؤبد لمتهم بالاستيلاء على أدوية بـ 4 ملايين جنيه من مستشفى أطفال مصر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:03 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 1:03 م
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكرى، بالسجن المؤبد، على المتهم "م. ك" غيابياً، لاتهامه بتزوير أوراق علاج والاستيلاء على أدوية من مستشفى أطفال مصر بقيمة 4 ملايين جنيه، كما قضت بالبراءة لآخر.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة تزوير أوراق رسمية وهى أوراق علاج على نفقة الدولة وروشتة علاج، بأن جعلوا الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستغلال تلك الأوراق المزورة لصرف والاستيلاء على الأدوية الموجودة بالأوراق المزورة من مستشفى أطفال مصر، وتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على علاج من المستشفى بقيمة 4 ملايين جنيه.

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