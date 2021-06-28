تقدم أحد عمال ورشة كوم أبو راضي، بشكوى للفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن إصابة أحد العناصر المتطرفة له بجرح في ذراعة تسبب في خياطته بـ 18 غرزة، قائلًا: «ضربني بقطر علشان عملت شغل زيادة».

وقال الوزير، خلال جولته في الورشة لبرنامج «على مسؤوليتي»الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، إنه لازال هناك مخربين في ورش الهيئة، لا يرغبون في نجاح العمال والهيئة، وإفشاله كوزير.

وأضاف أنه لن يفشل ولكن العمال إذا لم يساعدوه في الكشف عن تلك العناصر والعمل بجد سيخسرون، متابعًا: « هقفلها وأجيب ناس تشتغل، وأودي العربيات في أي ورشة مدنية، إنما إنتوا اللي لازم تطهروا نفسكوا».

وأشار إلى القبص على 7 عناصر متطرفة وتم ترك 7 أخرين لعلم يتعظون ويعدلون عن فكرهم، مؤكدًا أنه سيتم فصل كل من سيثبت إنه إثاري أو منتمي لفكر متطرف.

ووجه بعقد مجلس تحقيق مع الرجل مقدم الشكوى معقبًا: «أنا هجيبلك حقك».