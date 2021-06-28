وزيرة الطاقة البريطانية تشارك في حوار مجتمعي مع أعضاء برنامج «مواطنون فاعلون» في مصر

دعا المجلس الثقافي البريطاني أعضاء برنامجه "مواطنون فاعلون" للمشاركة في فعاليات الحوار المجتمعي مع آن ماري تريفيليان وزيرة الطاقة والنمو الأخضر وتغير المناخ البريطانية والذي استضافته السفارة البريطانية في مصر، حيث ناقش أعضاء البرنامج دور المجتمع المدني في إيجاد حلول مبتكرة للحد من التغيرات المناخية وذلك عبر المشروعات المجتمعية التي تضم أفرادا من مجتمعات مختلفة، وجاء اللقاء الذي عقد في مقر السفارة البريطانية بالقاهرة في إطار الزيارة الإستراتيجية التي أجرتها تريفيليان للقاهرة مؤخرا .

وأكدت إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر " أن برنامج "مواطنون فاعلون " أسهم منذ إطلاقه عام 2009 في صقل مهارات القيادة المجتمعية لدى مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم وذلك بهدف مواجهة بعض التحديات الإجتماعية الكبرى التي ظهرت خلال القرن الحادي والعشرين ، حيث يعمل البرنامج على ربط الأشخاص محليا وعالميا وتنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وذلك بهدف بناء مجتمعات أكثر عدلا ومرونة .

وأعربت وايت عن فخرها بالحوار المجتمعي الذي أجراه أعضاء برنامج "مواطنون فاعلون " مع السيدة آن ماري تريفيليان وزيرة الطاقة والنمو الأخضر وتغير المناخ البريطانية والذي سيكون له أثر هام في إثراء معارفهم ودعمهم لبناء مهارات جديدة وتقديم أفكار جديدة خاصة بالمبادرات الإجتماعية " .

وحول مشاركته في الحوار شددت عبد الفتاح ندا ، عضو برنامج "مواطنون فاعلون " على أهمية الحوار الثقافي وقدرته على تغيير حياة الكثيرين وإحداث تأثير خاصة على منهم ، مشيدا بالتقدير الذي لمسه للعمل الذي يقوم به هو وأعضاء البرنامج في عزبة خير الله ووجه الشكر للقائمين على برنامج "مواطنون فاعلون " لما قدموه له من مهارات أهلته لمساعدة مجتمعه لمواجهة القضايا الخاصة بالمناخ .