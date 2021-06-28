 فيديو.. مصطفى حجاج يطرح كليب أغنيته الجديدة «والله ما ينفع» - بوابة الشروق
الإثنين 28 يونيو 2021 10:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. مصطفى حجاج يطرح كليب أغنيته الجديدة «والله ما ينفع»

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:11 ص

طرح الفنان مصطفى حجاج، مساء أمس، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "والله ما ينفع"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك، والكليب إخراج محمد القاضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك