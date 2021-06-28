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طرح الفنان مصطفى حجاج، مساء أمس، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "والله ما ينفع"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس إن جي ميوزيك، والكليب إخراج محمد القاضي.