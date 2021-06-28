قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موضوع المياه وسد النهضة قاسم مشترك أعظم في كل اتصالات مصر على المستوى الخارجي، مؤكدًا أن سد النهضة على رأس أولويات التحرك الخارجي بشكل لصيق ويحظى بأولوية هامة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الأحد، أن سد النهضة مرتبط بالأمن المائي والأمن القومي المصري، مشيرًا إلى ثبات الموقف المصري بالتمسك بالوصول إلى اتفاق قانوني عادل ملزم يحفظ لمصر والسودان حقوقهما التاريخية في نهر النيل.

وذكر أن الجانبين العراقي والأردني أبديا الدعم لمصر، أمس الأحد، سواء على المستوى الثنائي أو التحركات الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف واستمرار ترسيخ المتفق عليه في قمة جامعة الدول العربية المنعقدة بالدوحة.

وأشار متحدث الرئاسة إلى أن مصر تطالب بتطبيق القانون الدولي والأعراف الدولية التي تنظم سريان الأنهار التي تجري في وادي تشترك فيه عدة دول، قائلًا إن «تطبيق تلك القواعد على أي نهر يؤدي إلى نتائج محددة معروفة لدى الخبراء والعاملين بالقانون الدولي».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح أمس الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.