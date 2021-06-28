نائب رئيس اتحاد العمال: زيارة السيسي للعراق تفتح أفاقا جديدة للتعاون وتوفر فرص العمل

أشاد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصررئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية وعضو مجلس الشيوخ، بالزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعراق وبنتائج مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، التي استضافتها بغداد ، مشيرا إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يفتح أفاقا جديدة للتعاون وتوفير فرص العمل.

وقال عيش، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن التعاون بين الدول الثلاث يمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة، وتُدشِين مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بالعديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء ما نص عليه البيان المشترك بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على العمال بتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.

وأضاف أن هذه الزيارة تفتح أيضا أفاقا جديدة لاستمرار التعاون والتواصل النقابي العمالي بين نقابات مصر والعراق، كشركاء اجتماعيين في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن التعاون العمالي "المصري والعراقي" مستمر، وهناك تبادل للزيارات والخبرات والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب وفي القلب منها العمال العرب، بما يحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن العمال شركاء أساسيين بعملية التنمية وداعمين ومساندين لها، ولعبوا دورا بارزا في مساندة بلادهم لمواجهة التحديات المختلفة كالإرهاب، وآثار فيروس كورونا وغيرها، وكانوا ولا زالوا درعًا من دروع الوطن من أجل حمايته واستقراره والاصطفاف خلف قيادتهم السياسية، بشأن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وصون الأمن القومي العربي.