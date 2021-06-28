ناخبو فرنسا يرفضون اليمين المتطرف في جولة الإعادة لانتخابات الأقاليم

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أظهرت توقعات أولية أن الناخبين الفرنسيين رفضوا حزب التجمع الوطني بزعامة اليمينية الشعبوية ماري لوبن في جولة الإعادة من انتخابات الأقاليم اليوم الأحد، على الرغم من أن نسبة المشاركة ظلت متدنية.

ومع ذلك، كانت نتائج التصويت مخيبة للآمال أيضا بالنسبة لحزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا لاستطلاعات الرأي خارج لجان الاقتراع.

كانت مشاركة الناخبين متدنية مرة أخرى في الأحد الثاني من الانتخابات الإقليمية، التي من المقرر أن تحدد سلسلة من جولات الإعادة لعدم وجود فائزين واضحين في الجولة الأولى.

ووفقا لوزارة الداخلية، بلغت نسبة مشاركة الناخبين خلال فرز مؤقت جرى بعد ظهر اليوم الأحد 9ر27%، بما يزيد بواقع درجة مئوية واحدة عن الفترة نفسها قبل أسبوع.

وعلى الرغم من مناشدة السياسيين للناخبين بالتصويت، يبدو أن دعواتهم قد ذهبت أدراج الرياح.

كانت هناك هواجس من أن مرشح حزب التجمع اليميني المتطرف تيري مارياني سيفوز في إقليم بروفنس ألب كوت دازور‏ الواقع بجنوب البلاد، بعد تقدمه في الجولة الأولى.

غير أنه لم يحصل سوى على 42% من الأصوات، حسبما ذكرت قناة "فرانس2" التليفزيونية مساء اليوم الأحد، مستشهدة بتوقعات معهد "إيبسوس/ سوبرا ستريا" لاستطلاعات الرأي.

وفاز المرشح المحافظ من الوسط، المنافس لمارياني في نفس الإقليم، رينو موسلير، بأكثر من 57% من الأصوات.

وكانا هما المرشحان المتبقيان فقط لخوض الجولة الأخيرة.

ووفقا لمراقبين، وحدت الأحزاب الديمقراطية قواها معا في "جبهة جمهورية" لمنع مارياني من الفوز.

ووفقا لاستطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من لجان الاقتراع، مني حزب الجمهورية إلى الأمام بخسائر جسيمة في الانتخابات.

ولم يفز الحزب بأي من الأقاليم، وفشل كل مرشحيه في تحقيق حتى مكاسب متوسطة، في أداء وصفه المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال في تصريحات لقناة "فرانس2" "بالمخيب".

كان أداء حزب ماكرون أيضا سيئا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

وكما كان متوقعا، لا يزال المحافظون التقليديون والاشتراكيون يحكمون قبضتهم بالأقاليم، حسبما تشير استطلاعات الرأي خارج لجان الاقتراع.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، كان قد تم إرجاء الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر.