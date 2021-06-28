تعيين البريطاني مارك بومان نائبا لرئيس الأوروبي لإعادة الإعمار لشؤون السياسات

عيّن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البريطاني مارك بومان نائبًا لرئيس البنك لشؤون السياسات والشراكات، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، ليتولى زمام القيادة في أهم أعمال البنك القائمة على وضع السياسات والدعم الاستشاري للاقتصادات الـ 38 التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وسيصبح بومان عضوا في اللجنة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويرأس القسم المسئول عن الاستراتيجيات القطرية للبنك ومشاركة السياسات وأموال المانحين.

وقالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "يسعدني أن ينضم مارك بومان إلى البنك، ستوفر لنا خبرته زخمًا جديدًا"، مؤكدة أهمية التفاعل بين الخدمات المصرفية والسياسة الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث بدأت مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعادة البناء في أعقاب جائحة كوفيد -19.

وأعربت عن شكرها لنائب رئيس البنك المنتهية ولايته لبيير هايلبرون، على تفانيه والتزامه في النهوض بأجندة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتمثيل البنك بشكل فعال في أوروبا وفي البلدان التي يعمل بها.

وينضم بومان إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حكومة المملكة المتحدة، حيث شغل مؤخرًا منصب المدير العام للشؤون المالية الدولية في وزارة الخزانة، وهو الدور الذي تضمن قيادة السياسة الدولية وسياسة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المشاركة في الشؤون المالية، وعمل أيضًا في مناصب قيادية بوزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة وكان قد بدأ حياته المهنية في معهد التنمية الخارجية.

ويحمل بومان درجات علمية في الاقتصاد من جامعة بريستول واقتصاديات التنمية الكمية من جامعة وارويك، وسيخلف بومان في هذا المنصب بيير هايلبرون، الذي يغادر البنك في نهاية سبتمبر المقبل منهيا فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.