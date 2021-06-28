 الرئيس التشيكي: المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز - بوابة الشروق
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الرئيس التشيكي: المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 8:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 8:30 ص

انتقد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان مجتمع المتحولين جنسيا ، ووصفهم بـ"أنهم مثيرون للأشمئزازالشديد " في الوقت الذي تتزايد فيه مشاعر بالبغض تجاه الأقليات الجنسية من قبل القادة السياسيين في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.

وانتقد الرئيس زيمان ، الذي يتسم منصبه بأنه شرفي إلى حد كبير وبدون
سلطات تنفيذية ، الناشطات النسويات ، وفعاليات حركتى مى تو " أنا أيضا " و برايد منث " شهر الفخار " في الوقت الذي يسعي فيه للدفاع عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في صراعه مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً .

وقال زيمان في مقابلة تلفزيونية إنه "يستطيع فهم المثليين والمثليات جنسياً" ، لكن التغيير في الجنس يرقى إلى مستوى جريمة إيذاء النفس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأضاف في تصريحات بثها تلفزيون بريما يوم الأحد "كل عملية جراحية هي مخاطرة." متابعا "بالنسبة لي ، المتحولون جنسيا مثيرون للاشمئزاز تماما."


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