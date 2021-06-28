تكريم مسعفين سلما 64 ألف جنيه لأسرة مصاب بالإسكندرية

كرم شاكر فاروق شرمانة، رئيس قرية زُهرة بمحافظة الإسكندرية، مُسعفين أحدهما من أبناء قرية زُهرة، تقديرًا لأمانتهما، حيث سلما مبلغًا ماليًا وجهازين موبايل لأسرة مصاب.



وكان طاقم سيارة إسعاف، مكون من "رامي التربو، ومحمد سعيد بده"، سلم مبلغًا ماليًا كبيرًا وهاتفي محمول، لأسرة مصاب بحادث على الطريق الصحراوي في محافظة الإسكندرية.



وبدأت الواقعة عندما تلقى رامي التربو، ومحمد سعيد بده، أثناء تمركزهما بسيارة الإسعاف عند الكيلو ٤٨ بالطريق الصحراوي، بلاغًا بحادث على الطريق للتوجه لمكان الحادث، وأثناء نقل المصاب وجدوا مبلغًا ماليًا قدره ٦٤٥٠٠ جنيه، وهاتفي محمول، وسلماها إلى أسرة المصاب.