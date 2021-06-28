أستاذ موارد مائية: احتجاز المياه ببحيرة سد النهضة أمر طبيعي خلال الأسابيع المقبلة

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن احتجاز المياه ببحيرة سد النهضة أمر طبيعي خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن إثيوبيا رفعت الممر الأوسط للبحيرة بحوالي 8 أمتار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأمطار بدأت السقوط في إثيوبيا منذ شهر، موضحًا أنها وصلت إلى 150 مليون متر مكعب في اليوم.

وأشار إلى أن الفتحتين الموجودتين في سد النهضة تمرر كمية ثابتة بنحو 60 مليون متر مكعب، مؤكدًا أن مستوى البحيرة أقل من 5 مليارات متر مكعب مياه حتى الآن، ولم يصل إلى المستوى الذي كانت عليه العام الماضي.

وذكر أستاذ الموارد المائية أن مستوى البحيرة زاد بنصف متر أي حوالي ربع مليون متر مكعب مياه، متابعًا: «خلال الـ4 أيام المقبلة، حواف البحيرة من الممكن أن تمتلئ كما حدث العام الماضي ثم تتم العملية تلقائيًا».