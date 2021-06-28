قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة في إطار رعايتها لكل شباب الباحثين والمبتكرين والنوابغ تقيم معرض القاهرة الدولي للابتكار كل عام؛ من أجل اختيار أفضل العناصر ليكونوا ممثلي مصر في المسابقات الدولية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن معرض جينيف من أكبر المعارض التي تعرض نماذج الاختراعات حول العالم، موضحًا أنه يضم باحثين ومبتكرين وشركات صناعية وشركات التمويل في المجالات المختلفة كالطب والهندسة والبناء والتشييد وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن المنافسة بمعرض جينيف كانت ما بين 600 اختراع من 20 دولة، موضحًا أن لجنة التحكيم الدولية بدأت عملها منذ شهر مارس الماضي بشكل افتراضي، وتم وضع ضوابط خاصة بشرح كل متقدم جوانب الإبداع والابتكار في فيديو مدته 3 دقائق.

وذكر وزير التعليم العالي أن مصر حصلت خلال المنافسة على ميدالية ذهبية و3 فضية و4 برونزية، بإجمالي 8 ميداليات من جهات مختلفة، قائلًا إن الذهبية حصل عليها علماء من جامعة أسيوط وبدر.

وأوضح أن هؤلاء العلماء عملوا على ابتكار للأنسولين يتم الحصول عليه عن طريق الفم، متابعًا: «يصل مداه إلى أسبوع ويعتمد تكوينه على تكنولوجيا النانو مما يؤدي إلى بطء في التحلل في جدار المعدة حتى يظل مفعوله طويل المدى».

ولفت إلى توجيه الوزارة للشباب من أجل نقل الفكرة إلى التطبيق، من خلال أكاديمية البحث العلمي أو تمويل الأبحاث أو صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذي تم الانتهاء منه بتعليمات من الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك الموازنات الداخلية التي تُمَكنها من تبني الفكرة حتى الوصول إلى مرحلة التصنيع.

وكرمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ظهر أمس الأحد، المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الاستثنائية ٢٠٢١ والذى أقيم إلكترونيًا نظرًا لظروف جائحة كورونا.